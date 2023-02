La fille de Kim Jong-un au centre de l'attention en Corée du Nord

Quel rôle pour la fille de Kim Jong-un ? Présente aux côtés de son père à l’occasion de la grande parade militaire nord-coréenne mercredi soir 8 février, c’était la cinquième apparition publique du seul enfant connu du leader de la Corée du Nord. La télévision d’État et la presse ont à nouveau insisté sur le rapport privilégié qu’elle entretient avec le leader nord-coréen.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Kim Jong-un entre sur la place Kim Il-sung sous les applaudissements des milliers de spectateurs. Une scène devenue habituelle, mais ce mercredi 8 février dans la soirée, sa fille vêtue de noir comme son père était à ses côtés lors d'une grande parade militaire. Plus tard, les caméras se focaliseront à nouveau sur l’enfant d’une dizaine d’années touchant affectueusement le visage de son père.

Mardi, elle faisait déjà les gros titres de la presse nord-coréenne, au centre des photos, assise entre Kim Jong-un et sa mère Ri Sol-ju, lors d’un banquet militaire. Suffisant pour que des experts affirment qu’elle sera la prochaine de la dynastie à contrôler le pays. D’autant qu’elle était initialement présentée comme la « fille chérie » et qu’elle est désormais la « fille respectée », un adjectif réservé habituellement au plus haut dignitaire. Par exemple, Kim Jong-un n’avait été baptisé de « respecté camarade » qu’après avoir été désigné comme le futur dirigeant du pays.

De nombreuses théories

Les théories sur cette stratégie sont nombreuses. Pour certains, il chercherait à faciliter l’accès au pouvoir de sa fille dans un pays à la culture encore patriarcale. D’autres assurent que son état de santé le contraint à préparer sa succession. Mais selon les services de renseignements sud-coréens, il est le père de deux autres enfants, dont un fils, et ils estiment que Kim Jong-un vise surtout à montrer sa détermination à protéger les futures générations.

