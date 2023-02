Chine: première rentrée des classes depuis la fin des restrictions «zéro-Covid-19»

Les écoliers chinois font leur première rentrée des classes de printemps depuis la fin des restrictions zéro-Covid ce lundi 13 février 2023. © Stéphane Lagarde / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Chine, c’est aujourd’hui, lundi 13 février, la rentrée des classes pour 300 millions d’écoliers et de professeurs (primaire et collège) après les longues vacances du Nouvel An lunaire et les restrictions « zéro-Covid » l’année dernière. Beaucoup n’ont pas revu leurs camarades et leurs collègues depuis plusieurs mois.