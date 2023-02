Indonésie: le chef de la police des polices condamné à mort pour assassinat

L’un des plus hauts responsables de la police indonésienne, Ferdy Sambo, a été condamné à la peine de mort pour le meurtre prémédité de son garde du corps.

C’est à l’issue d’un long procès que M. Sambo a été condamné à la peine capitale. « Les actes de l'accusé ont causé un profond chagrin à la famille de la victime (...) ses actes ont terni la réputation de la police nationale aux yeux du peuple indonésien et de la communauté internationale », a déclaré Wahyu Iman Santoso, le principal juge du tribunal du district sud de Jakarta.

Test pour l'impunité de la police

L’homme était jugé pour avoir commandité l'assassinat en juillet du brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat, retrouvé mort à son domicile, et l'avoir achevé lui-même d'une balle. Ce procès était vu comme un test pour l'impunité de la police et pour les institutions de cet archipel d'Asie du Sud-Est en général.

Lors de l’annonce du verdict, la mère de la victime était au tribunal, tenant un portrait de son fils assassiné. Quant à lui, le public, qui s'attendait à une peine de prison à vie au maximum, comme cela était requis par le parquet, a poussé des cris.

Traces de torture

Les faits ont eu lieu le 8 juillet dernier au domicile de Ferdy Sambo. Avant d’accuser le chef de la police des polices, la police avait d’abord affirmé que le meurtrier était un autre membre de la sécurité qui avait tué la victime après l'avoir surpris en train d'agresser sexuellement l'épouse du haut responsable.

Mais quelques semaines plus tard, l’affaire a pris une tournure différente lorsque Ferdy Sambo, qui a le grade de général, a été arrêté, soupçonné d'avoir commandité le meurtre et d'avoir achevé lui-même la victime d'une balle. Le cadavre du brigadier a été retrouvé criblé de plusieurs balles et portant des traces de tortures.

