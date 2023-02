La Chine accuse les États-Unis d'avoir fait voler des ballons dans son espace aérien

Le feuilleton des ballons continue de nourrir la tension entre Washington et Pékin. Ce lundi, c’est au tour de la Chine d’accuser les États-Unis d’avoir fait voler « illégalement » des ballons dans son espace aérien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La diplomatie chinoise n’a fourni aucune preuve pour étayer ses accusations, mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères est formel. « Il arrive fréquemment que les ballons américains pénètrent illégalement dans l’espace aérien d’autres pays, a déclaré Wang Wembin ce lundi après-midi devant la presse. Depuis l’année dernière seulement, des ballons américains de haute altitude ont survolé illégalement l’espace aérien chinois plus de 10 fois sans l’aval des autorités chinoises compétentes. »

Alerte près du port de Rizhao

Ces déclarations interviennent au lendemain d’une alerte concernant un objet volant non identifié repéré près du port de Rizhao sur la côte orientale du pays. Les autorités de la province du Shandong ont déclaré se « préparer à l’abattre », suscitant un certain enthousiasme sur les réseaux.

Depuis plus de nouvelles, mais la saga des ballons est suivie de près par les internautes. Les déclarations de cet après-midi arrivant en tête des sujets consultés sur les moteurs de recherches. « Pendant très longtemps, les États-Unis ont abusé de leurs propres avantages technologiques pour procéder à des écoutes téléphoniques à grande échelle et sans discernement (…) y compris de leurs alliés », a ajouté le haut diplomate qui a également évoqué l’envoi à 657 reprises, de navires de guerre américains et des avions pour des reconnaissances rapprochées de la Chine l’année dernière.

Pas de réaction côté américain

Pour l’instant, il n'y a pas eu de réaction à ces accusations côté américain. Les États-Unis qui affirment avoir détecté des ballons chinois dans plus de 40 pays sur les cinq continents.

►À lire aussi : L'armée américaine abat un quatrième «objet» volant en dix jours

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne