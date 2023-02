Chine: les retraités descendent dans la rue et s'élèvent contre une réforme de l'assurance maladie

Des retraités de nouveau dans la rue en Chine. Comme la semaine dernière des milliers de manifestants se sont rassemblés dans un parc de la ville centrale de Wuhan, ainsi que dans le port de Dalian au nord-est du pays. Les protestataires s’opposent à une réforme de l’assurance maladie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Huan Wo Yi Bao Jin », (« rendez-nous l’argent ! »), les slogans sont les mêmes que la semaine dernière, mais le ton est encore monté d’un cran ce mercredi 15 février à Wuhan. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des milliers de manifestants se rassemblant, comme ils l’avaient annoncé, devant l’entrée du parc Zhongshan.

Réduction de l’assurance médicale

Les retraités dénoncent - entre autre - une réduction de leurs subventions pour acheter des médicaments, hors de l’hôpital. « Cette baisse de l’allocation ne concerne pas les fonctionnaires, confie une habitante jointe ce matin par RFI, mais de nombreux anciens sont affectés ». « C’est notre argent, ils ne peuvent pas nous le prendre comme ça sans concertation » ; « il s’agit de centaines de yuans et on ne nous a rien demandé », disent encore les mécontents sur les vidéos diffusées en ligne. A la suite de la réforme nationale de l’assurance maladie, le montant de l’allocation santé versée mensuellement aux retraités a subitement diminué le 1er février.

Plusieurs mégalopoles concernées par ces ponctions

Revendications et chansons : « l’Internationale » notamment… alors que plusieurs mégalopoles sont concernées par ces ponctions décidées localement, Wuhan et Hefei au centre du pays, mais aussi Canton et Shenzhen au sud-est, ou encore le port de Dalian au nord-est où des centaines de manifestants ont également clamé leur exaspération ce mercredi. Pour l’instant, la police est peu intervenue vu l’âge des cortèges, mais le pouvoir central pourrait finir par s’inquiéter d’une multiplication de ces protestations.

►À lire aussi : La population chinoise est en déclin pour la première fois depuis soixante ans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne