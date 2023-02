Corée du Sud: les arrestations de personnes accusées d'intelligence avec la Corée du Nord se multiplient

En Corée du Sud, les démantèlements de réseau des services de renseignements nord-coréens se multiplient depuis le début de l’année 2023. De nombreux militants et syndicalistes sont dans le viseur des autorités pour avoir collaboré avec des espions de Pyongyang. Ces coups de filets font couler beaucoup d’encre en Corée du Sud et divisent la classe politique car si certains jugent ces enquêtes légitimes, d’autres accusent les autorités de chercher à museler l’opposition.

De nombreux réseaux d’espionnage à travers le pays auraient été démantelés. Des mandats d’arrêts ont été émis envers quatre membres d’un groupe en faveur de l’unification de la Corée. Ils sont accusés d’avoir rencontré des agents nord-coréens au Cambodge et au Vietnam en 2016 avant de rentrer en Corée du Sud, d’organiser des rassemblements contre la présence militaire américaine et de promouvoir des idées d’extrême gauche. Un autre militant a été arrêté pour des rencontres similaires à Hanoï et à Pékin.

Dans la plupart des cas, on ne parle pas d’informations sensibles transmises à Pyongyang mais d’agitation politique supposément téléguidée par la Corée du Nord. Parmi les personnalités concernées par les nombreuses enquêtes figurent le chef de l’opposition, Lee Jae-myung et plusieurs membres de la Confédération coréennes des syndicats, deuxième organisation de défense des travailleurs du pays, clairement orientée à gauche.

Museler l'opposition

Cela crée des réactions assez vives en Corée du Sud étant donné le profil des personnes suspectées. La perquisition au sein des locaux du syndicat le 18 janvier dernier a été vue par les détracteurs du président conservateur Yoon Suk-yeol comme un acte ayant pour but de museler l’opposition.

Il faut dire que l’utilisation de la très vieille loi de sécurité nationale instaurée avant même la guerre de Corée rappelle des souvenirs de la période autoritaire. Sous la dictature militaire, les chefs d’État utilisaient ce texte qui interdit toute expression de sympathie ou de soutien à la Corée du Nord pour faire taire les critiques. D’autres présidents conservateurs ont par la suite fait usage de cette rhétorique anti-communiste.

Implication des services de renseignements

Et ce qui inquiète l’opposition et les syndicats, c'est l’implication prononcée dans les perquisitions des services de renseignements, dont le directeur est nommé par le président. Historiquement accusé d’être le bras armé du gouvernement dans la répression politique, ils doivent transférer l’année prochaine le pouvoir d’enquête sur l’espionnage nord-coréen à la police nationale.

Comment se défendent les autorités face à ces accusations graves de déni de démocratie ? Selon elles, elles effectuent le travail qui n’a pas été fait durant le quinquennat précédent. Moon Jae-in, le président démocrate, cherchait surtout à préserver les relations intercoréennes. Alors qu’en moyenne quatre cas d’espionnage étaient révélés chaque année, sous son mandat, le chiffre a chuté à trois en trois ans.

Selon les conservateurs, ces arrestations sont légitimes. Preuve du rôle trouble des syndicats selon eux, la participation à des manifestations contre la présence militaire américaine, combat historique de la gauche mais éloigné des questions du droit du travail.

Il est donc possible désormais que la droite cherche à revenir sur la réforme des services de renseignements pour faire face à une menace sécuritaire qu’elle estime de plus en plus prononcée. Mais pour cela, il va falloir sans doute convaincre l’opposition démocrate, majoritaire au Parlement, ce qui semble loin d’être gagné.

