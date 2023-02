Inde: des centaines de familles à la rue après des démolitions en vue du G20

Le gouvernement fédéral indien a lancé une énorme opération de démolition de résidences et de commerces à New Delhi. Des centaines de familles sont ainsi jetées dans la rue du jour au lendemain, pour faire de la place dans une zone qui doit accueillir des événements du G20, présidé cette année par l’inde.

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

C’est un désastre pour ces habitants qui vivent ici depuis des générations. Sanjay Arya se tient, les bras ballants, devant le bâtiment en béton de deux étages qui accueillait son appartement et son restaurant. Les bulldozers viennent de l’éventrer. « Nous avons vécu ici depuis trois générations et du jour au lendemain, nous sommes à la rue avec ma famille de 10 personnes. Si le gouvernement nous chasse, qu’il nous donne au moins un endroit où dormir. Nous allons finir en bidonville ! », témoigne-t-il.

L’agence de développement de Delhi, dirigée par le gouvernement fédéral, assure que ces terrains de ce quartier de Mehrauli lui appartiennent et a commencé à démolir des dizaines d’immeubles sur plus d’un kilomètre carré. Son objectif est de créer un parc en marge d’événements du G20, expulsant ainsi des centaines de familles, comme celle de Sanjeev kumar, qui vide son magasin avant qu’il soit détruit : « Ce magasin a été enregistré en 1957, et nous payons nos impôts fonciers. Donc si cela était illégal, ils doivent d’abord punir les fonctionnaires qui ont enregistré ces bâtiments, et après nous partirons ».

Environ la moitié des bâtiments de la région de Delhi ont été construits illégalement grâce à la corruption des autorités. Les résidents de Mehrauli ont fait appel à la justice qui a suspendu certaines démolitions jusqu’à vendredi.

