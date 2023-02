Le patron du football chinois à son tour dans le viseur de la justice

Grand ménage dans le football en Chine. Selon les médias d'État, le président de l'association chinoise de football fait l'objet d'une enquête pour « graves violations de la discipline et de la loi ». Une enquête similaire avait été lancée contre l'entraîneur de l'équipe national en fin d'année dernière.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Rien ne va plus dans le football chinois. La Chine ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, et le cœur des supporteurs balance entre colère et dégoût, à l'image de ce conducteur de VTC.

Supporter du Beijing Guoan, le club de foot de la capitale, il n'attend plus rien de l'équipe nationale. « Je n'ai pas confiance dans l'équipe chinoise, dit-il. Je pense que le Japon est la meilleure équipe d'Asie. L'environnement du football chinois est trop sombre, c'est plein d'argent sale ! »

L'agent sale, c'est l'une des plaies des clubs en Chine. Chen Xuyuan, le patron de la Fédération de Chine de football (CFA), et Li Tie, l'ancien manager de l'équipe nationale masculine, sont soupçonnés de « graves violations » de la discipline et de la loi, termes généralement employés en Chine dans les affaires de corruption.

Autres plaies : la fraude – donc les matches truqués – et le dopage, autant de « tumeurs qui nuisent » au développement du jeu sur le continent, selon des propos tenus par Du Zhaocai, le directeur adjoint de l'administration générale des sports de Chine l'année dernière.

Les transferts à prix d'or d'internationaux étrangers se sont arrêtés avec la pandémie, les caisses des clubs sont vides. Un grand ménage de printemps est donc lancé à la demande des supporters, au premier rang desquels Xi Jinping, le président chinois qui, il y a dix ans, se décrivait comme un fan de football, rêvant d'accueillir et de remporter une Coupe du monde à la maison.

À l'époque, le Guangzhou Evergrande venait de remporter la Coupe de la confédération asiatique. La Chine, qui devait accueillir la Coupe d'Asie cette année, a été contrainte de se retirer de l'organisation en raison de la politique « zéro Covid », – levée en décembre dernier – et des mauvais résultats de l'équipe nationale.

►À lire aussi Football : la Chine renonce à accueillir la Coupe d'Asie l'an prochain

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne