Répression des mariages de mineures en Inde: la justice de l'Assam s'en mêle

Des gens réagissent après que la police a arrêté leurs proches accusés d'être impliqués dans des mariages de mineurs, lors de la répression dans l'État de l'Assam, le 4 février 2023. AFP - BIJU BORO

Le gouvernement régional de l'État de l'Assam, dans le nord-est de l'Inde, a lancé depuis deux semaines une gigantesque opération de répression des mariages de mineures, arrêtant plus de 3 000 hommes qui avaient épousé des jeunes femmes ces dernières années. Dans cet État, environ un tiers des femmes se marient avant l'âge légal de 18 ans. Cette action a toutefois brisé des familles établies et affecté encore plus ces épouses. La cour régionale de justice vient de condamner l'ampleur de la répression, et a protégé plusieurs hommes accusés.