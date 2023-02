Chine: les autorités célèbrent la «victoire décisive» sur le Covid-19

En Chine, les autorités célèbrent la « victoire décisive » sur la pandémie. La conclusion rendue publique lors d'une réunion des plus hautes instances du Parti affirme également que l'abandon de la politique « zéro Covid » était la bonne. Le taux de mortalité reste l'un des plus bas au monde, du moins officiellement.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le comité permanent du politburo du Parti communiste chinois présidé par Xi Jinping n'aura pas attendu la réunion du Parlement chinois en mars prochain pour célébrer la fin de ce long combat contre le virus.

Si ce n'est la victoire finale, c'est une « victoire décisive », martèlent les médias d'État, reprenant des éléments du discours officiel qui ne correspondent pas forcément à ce qu'a perçu la population l'hiver dernier.

Après un rééchelonnement vers une stratégie de restrictions sanitaires dite « dynamique » dans les mois qui ont précédé, l'abandon brutal de la politique zéro-Covid est qualifié de « changement de cap en douceur », avec 800 000 patients en état « grave » remis de la pneumonie depuis novembre et plus de 200 millions de personnes diagnostiquées et traitées, selon les chiffres officiels.

Concernant les décès, officiellement là encore, 80 000 morts Covid-19 ont été enregistrées dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 9 février derniers. Comme après le confinement de Wuhan, c'est le terme « miracle » qui revient pour expliquer cette faible mortalité : « Le fait qu'un grand pays très peuplé ait réussi à surmonter une telle pandémie restera comme un miracle dans l'histoire de l'humanité. »

Des chiffres contestés par des études étrangères qui, sur la base de 80% de la population infectée, soit 1,13 milliard de Chinois contaminés, rapportée au taux de létalité donné par les autorités (entre 0,09% et 0,16%), estiment à au moins un million le nombre des décès.

