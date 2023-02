Chine: mystérieuse disparition de l'homme d'affaires Bao Fan, figure de la tech

Bao Fan, PDG de China Renaissance, à gauche sur cette photo en compagnie de Mme Hui Yin Ching, en 2017 à Mountain View, en Californie. Getty Images via AFP - KIMBERLY WHITE

En Chine, un homme d'affaires ne donne plus de nouvelles depuis quelques jours. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Bao Fan, fondateur de China Renaissance, une importante banque d'affaires privée spécialiste des investissements dans la tech. C'est loin d'être un cas isolé. Au moins une demi-douzaine d'hommes d'affaires ont disparu dans le pays ces dernières années, plus ou moins longtemps selon les cas, dans le cadre d'une vaste campagne anticorruption et d'une reprise en main du secteur financier et de la haute technologie par le Parti communiste chinois.