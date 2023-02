Corée du Sud: le plan d'indemnisation des victimes de la colonisation japonaise loin de faire l’unanimité

Alors que les autorités sud-coréennes ont dévoilé un plan pour indemniser les victimes de la colonisation japonaise, certaines refusent et demandent des excuses aux autorités et entreprises japonaises (image d’illustration). AP - Lee Jin-man

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Corée du Sud et le Japon entretiennent des relations tendues autour des réparations et excuses que des victimes sud-coréennes demandent à des entreprises et au gouvernement japonais pour les violences commises durant la colonisation du pays entre 1910 et 1945. Alors que les autorités sud-coréennes ont dévoilé un plan pour indemniser les victimes, certaines refusent et demandent des excuses aux autorités et entreprises japonaises.