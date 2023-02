Pakistan: un complexe policier de Karachi pris d'assaut par les talibans pakistanais

Un important complexe de police a été pris d'assaut à Karachi, ce vendredi 17 février 2023. Alors que d'intenses échanges de tirs continuaient de faire rage en soirée, les talibans pakistanais ont émis une revendication. L'attaque est désormais finie.

Des hommes armés ont attaqué ce vendredi un complexe constitué de plusieurs bâtiments de la police et de résidences hébergeant des centaines d'agents et leurs familles. Cela s'est passé à Karachi, plus grande ville du Pakistan et capitale économique et financière du pays, située sur la côte sud.

« Des moudjahidines ont attaqué le bureau de la police de Karachi », a confirmé un porte-parole du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), les talibans pakistanais, dans une revendication émise via WhatsApp. Vers 22h30 locales, un correspondant de l'Agence France-Presse entendait encore deux fortes explosions suivies d'échanges de tirs.

L'attaque de ce commando suicide a fait sept morts, dont les trois assaillants. « Quatre personnes ont été tuées dans l'attaque, ce qui inclut deux policiers, un ranger (paramilitaire) et un agent d'entretien », selon Murtaza Wahab Siddiqui, porte-parole du gouvernement de la province du Sindh. « L'opération s'est conclue par la mort des trois terroristes. »

« C'est un bâtiment de quatre étages. La police et les rangers (paramilitaires) ont dégagé les trois premiers étages et s'approchent du quatrième », expliquait plus tôt à la chaîne Ary News le chef du gouvernement de la province, Syed Murad Ali Shah. « Ils ont utilisé une roquette sur le portail », précise à l'Intérieur Rana Sanaullah, sur Samaa TV.

Des volontaires transportent un soldat paramilitaire blessé à l'hôpital à la suite de l'attaque contre le complexe de la police à Karachi ce vendredi 17 février 2023.

Des dizaines d’ambulances et de véhicules de police se sont ruées sur place, a constaté le correspondant à de l'AFP. L'un des trois assaillants s'est fait exploser. Plusieurs membres des forces de sécurité ont par ailleurs été blessés, dont deux rangers. L'un d'entre eux est grièvement blessé.

« Une fois encore, les terroristes ont attaqué Karachi. De tels actes de lâcheté ne peuvent pas briser la volonté et la détermination de la police et des forces de l'ordre. La nation entière se tient aux côtés de la police et des organes de sécurité », a dénoncé dans un communiqué le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif.

Depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, le Pakistan voisin fait face à une reprise des attentats, après plusieurs années d'accalmie relative. Islamabad reproche à Kaboul de laisser les groupes armés utiliser le sol afghan pour planifier des attaques, ce que nie le régime afghan.

Les attaques récentes sont surtout l'œuvre du Tehreek-e-Taliban Pakistan et de la branche régionale de l'EI. Le 30 janvier, un attentat contre une mosquée à Peshawar a fait 84 morts dont 83 policiers et une civile. Pendant l'année qui a suivi la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, les attentats ont augmenté de 50% au Pakistan, selon l'institut pakistanais PIPS.

