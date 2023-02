Censure d’un documentaire de la BBC sur Modi en Inde: une intimidation anti-démocratique?

La tension politique continue de monter en Inde, suite à la diffusion par la BBC d'un documentaire critiquant Narendra Modi. Les autorités fiscales accusent désormais le média d’irrégularités. L’opposition et le milliardaire George Soros dénoncent une intimidation anti-démocratique, mais le gouvernement s’en défend.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Les autorités fiscales ont fouillé cette semaine les bureaux de la BBC à New Delhi et Bombay et rendu ce vendredi 18 février leur verdict. La célèbre chaîne anglaise est accusée de ne pas avoir payé certaines taxes indiennes, notamment sur les transferts internationaux.

Une visite qui n’a officiellement rien à voir avec le documentaire censuré par le gouvernement. Mais pour l'opposition et la plupart des médias, c’est un secret de polichinelle. À la suite d’Amnesty International, Oxfam ou encore Twitter, la BBC subit un raid qui a tout d’une expédition punitive.

Une « vision euro-atlantique » de la démocratie ?

« Cela montre que le gouvernement indien ne supporte pas la critique », a déclaré le ministre en chef du Bihar. À l’international, c’est récemment le milliardaire américain George Soros qui a jugé que « Narendra Modi n’était pas un démocrate ».

Des critiques violemment rejetées ce vendredi depuis l’Australie par le ministre des Affaires étrangères indien. Il a qualifié les détracteurs du gouvernement de Narendra Modi d' « alarmistes » ayant une « vision euro-atlantique » de la démocratie et ne respectant pas le peuple indien.

