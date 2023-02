Corée du Sud: les deux principaux partis politique se livrent une véritable guerre judiciaire

Progressistes et conservateurs lancent tous deux des enquêtes pour affaiblir leur adversaire en vue des élections législatives de 2024. Dernier événement en date, les procureurs ont requis un mandat d’arrêt contre le leader de l’opposition Lee Jae-myung pour des faits de corruption. Mais les électeurs se disent fatigués de cette guerre politique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

La Corée du Sud porte bien son surnom de « république des procureurs ». Le pays est en effet connu pour la guerre que se livrent les partis au travers d’enquêtes judiciaires. Le paysage politique actuel ne déroge pas à la règle.

Les conservateurs au pouvoir visent l’ancien président Moon Jae-in et le leader de l’opposition Lee Jae-myung. Ce dernier a également lancé des enquêtes sur la première dame et le président lui-même.

Une bataille infernale qui semble fatigue les électeurs.

« Les gens en on marre. Ils sont fatigués de la politique. À chaque fois, ça se répète quand les politiques changent », confie une Sud-Coréenne.

« Selon moi, je pense que les pays développés ne font pas ça. La Corée a de nombreux problèmes, c’est vraiment mauvais », alerte un homme.

« C’est encore et toujours la même chose. Le président est décevant. Les progressistes et les conservateurs ne veulent pas faire de la politique, alors, j'ai arrêté de m’y intéresser », témoigne une autre femme.

Un sentiment de fatigue importante face à des affaires qui n’en finissent plus. La demande de mandat d’arrêt de Lee Jae-myung a de fortes chances d’être refusée par le vote de l’Assemblée, dont l’opposition détient la majorité. Cette guerre judiciaire n’est pas près de se terminer, et ce sont les électeurs qui pourraient bien y perdre le plus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne