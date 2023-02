Karachi: «Les talibans pakistanais s'attaquent en priorité à la police»

Entretien

Au Pakistan, au lendemain de la spectaculaire attaque contre l'imposant complexe de la police de Karachi, les talibans pakistanais menacent de nouvelles attaques contre les forces de l'ordre. Entretien avec Laurent Gayer, directeur de recherche au CERI Sciences Po et spécialiste du Pakistan, autour des enjeux de cette recrudescence de la violence.

RFI : Pourquoi les talibans pakistanais qui ont mené une vaste opération, vendredi 17 février, contre le centre de la police de Karachi, demandent-ils aux policiers, dans leur communiqué de revendication, de se tenir à l'écart de la guerre qu'ils mènent contre l'armée ?

Laurent Gayer : Il faut tout d'abord souligner que l'attaque de vendredi a été particulièrement spectaculaire. Ce n'est pas un simple poste de police qui a été visé, c'est le quartier général de la police à Karachi qui a été pris d'assaut. Ce fut un véritable siège qui a duré plusieurs heures. Cette attaque suscite une onde de choc au Pakistan. Depuis le mois de novembre, quand ils ont rompu les négociations, le cessez-le-feu avec les autorités pakistanaises, les talibans pakistanais s'attaquent en priorité à la police, dans l'espoir de la démoraliser et de la désolidariser des forces armées. Depuis qu'ils ont repris les armes fin 2022, c'est la police qui est en première ligne lors des opérations contre les talibans. Et donc, l'idée, c'est de mener une véritable guerre d'attrition dans l'espoir de démoraliser et d'intimider les forces de police.

Il faut rappeler qu'avant cette attaque spectaculaire, il y avait déjà eu un sanglant attentat à Peshawar, le 30 janvier dernier. Cette fois encore, c'est la police qui avait été visée.

Cet attentat avait visé une mosquée très fréquentée par la police et s'était soldé par une centaine de morts. L'impact a été très fort sur la police de Peshawar. L'attaque a provoqué des manifestations de protestation, ce qui est un phénomène rarissime au Pakistan, où les policiers ont peu l'habitude de manifester, de scander des slogans hostiles aux autorités. Donc, on sent une colère qui monte notamment contre l'attentisme des autorités, avec le sentiment chez les policiers que les autorités ont favorisé le retour des talibans.

Dans leur communiqué de revendication, les talibans pakistanais dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Qu'en est-il ?

C'est une pratique ancienne, notamment à Karachi. Vers 2012-2013, avant qu'un calme relatif revienne dans la ville, il y avait déjà eu une offensive des talibans. À l'époque, une centaine de policiers avaient été tués et déjà, à l'époque, un des griefs des talibans du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), le mouvement des talibans pakistanais, était de dénoncer ces pratiques, en l'occurrence des exécutions sommaires maquillées en affrontement armé dont la police est coutumière. Mais il faut souligner qu'en fait, la police sous-traite « le sale boulot » de la répression pour le compte de l'armée.

Est-ce que le retour au pouvoir des talibans afghans joue un rôle dans la recrudescence de la violence au Pakistan ?

Oui, absolument. Une fois de plus, la stratégie pakistanaise a échoué. Quand les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul en août 2021, le calcul de l'armée pakistanaise, des puissants services de renseignement, était de négocier avec les talibans afghans la fin des sanctuaires dans l'est de l'Afghanistan, frontalier du Pakistan. L'espoir était que les nouvelles autorités de Kaboul allaient sévir contre leurs camarades pakistanais du TTP. Il n'en a rien été. Au contraire, les autorités de Kaboul ont soutenu leurs anciens camarades pakistanais. Et puis, les quelques mois de trêve ont favorisé les talibans pakistanais qui ont ainsi pu se réarmer, se réorganiser, se réimplanter également non seulement dans le nord-est, mais aussi probablement dans les grandes villes pakistanaises. Ce qui s'est produit vendredi à Karachi est probablement aussi le fruit d'une campagne de plusieurs mois d'enracinement au nez et à la barbe, si j'ose dire, des autorités locales.

Est-ce que la crise politique et économique que traverse le Pakistan handicape le pouvoir dans sa capacité de réaction ?

Absolument. C'est un élément de contexte essentiel : les talibans, qui ont une stratégie claire, ont décidé de profiter des vulnérabilités du pays, tant au niveau politique qu'économique. Le Pakistan est actuellement un pays profondément désuni. C'est la grande différence avec l'opération qui s'était soldée par un retour à l'ordre relatif à Karachi en 2012-2013. À l'époque régnait un consensus au sein de toutes les forces politiques du spectre politique pakistanais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La scène politique est profondément divisée et le Pakistan fait face, vous le rappeliez, à une crise économique gravissime, avec un risque de défaut de paiement. Donc le Pakistan n'a pas les moyens financiers d'intensifier ces opérations militaires et de lancer une vaste opération contre-insurrectionnelle contre les talibans pakistanais qui, en disséminant leurs opérations à travers le pays, multiplient la difficulté de la réponse étatique.

