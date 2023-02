La Corée du Nord a-t-elle testé un nouveau missile plus performant que ceux tirés jusque-là?

Une femme passe devant une télévision diffusant un journal télévisé avec des images d'archives d'un test de missile nord-coréen, dans une gare de Séoul le 18 février 2023. La Corée du Nord a tiré un missile balistique à longue portée présumé le 18 février, a déclaré l'armée sud-coréenne. AFP - ANTHONY WALLACE

La Corée du Nord a tiré ce samedi 18 février un missile balistique intercontinental apparemment tombé dans la Zone économique exclusive japonaise, a affirmé Tokyo. Ce nouveau tir de missile nord-coréen intervient quelques jours avant un exercice militaire de simulation conjoint entre Washington et Séoul et il pose question : la Corée du Nord a-t-elle testé un nouveau vecteur plus performant ?