Les Japonais font leurs adieux à quatre pandas rendus à la Chine

Le panda géant Xiang Xiang pendant sa dernière journée d'observation au zoo d'Ueno, avant son retour définitif en Chine, ce dimanche 19 février 2023 à Tokyo. AP - Masanori Takei

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des adieux émouvants, au Japon : quatre pandas prêtés au pays vont être renvoyés en Chine, cette semaine. Et ce dimanche 19 février, des milliers de visiteurs attristés sont venus leur dire au revoir. C'est un exemple de plus de la « diplomatie du panda » menée par Pékin. La Chine se sert de ces sympathiques mammifères pour nouer des liens politiques et économiques avec d'autres pays.