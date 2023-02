Corée du Sud: les droits d'un couple de même sexe ont été reconnus par un tribunal

So Seong-wook et Kim Yong-min lors d'une conférence de presse devant le tribunal administratif de Séoul le 18 février 2023.

La décision de la Haute-cour de Séoul reconnaît à deux hommes le droit d’être reconnu comme partenaires aux yeux de l’assurance santé du pays. C’est une victoire importante pour les militants des droits des personnes LGBT dans un pays où seul le mariage entre un homme et une femme est reconnu par la loi. Si ce n’est pas la fin du combat judiciaire pour les deux hommes à l’origine de la plainte, cela reste une décision historique.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Pour So Seong-wook et Kim Yong-nim, c’est une véritable libération. Ces deux Sud-coréens se sont mariés lors d’une cérémonie officieuse en 2019. Ils entament leur lutte juridique deux ans plus tard. So Seong-wook porte plainte contre le service d’assurance de santé public du pays qui a cessé de couvrir son partenaire, car ils formaient un couple homosexuel. Après un premier revers juridique l’année dernière, il a obtenu gain de cause ce mardi.

« Lors de la conférence de presse après le premier procès, j’avais dit que nous avions perdu, mais que notre amour avait gagné, gagne et continuera de gagner. Aujourd’hui aussi, j'ai eu raison et encore plus clairement notre amour est en train de gagner », affirme So Seong-wook.

La Haute-cour de Séoul a ordonné au service d’assurance de santé de rétablir les prestations de son conjoint. Mais le combat juridique n’est pas terminé, car l’affaire peut désormais être portée devant la cour suprême. Malgré tout, pour So Seong-wook cette décision fera date. « J’ai l’impression que ce jugement met vraiment en lumière les inégalités qui marquent le quotidien de nombreuses personnes LGBT ».

En Corée du Sud aucune loi interdit les discriminations envers les personnes LGBT et les relations homosexuelles au sein de l’armée sont considérées comme une infraction. Dans un pays où le service militaire est obligatoire, quiconque enfreint la loi martiale risque jusqu’à deux ans de prison.

