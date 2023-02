«Inquiète» du conflit qui «s'intensifie» en Ukraine, la Chine appelle au dialogue

La Chine se dit très « inquiète » du conflit en Ukraine qui « s’intensifie et devient même hors de contrôle ». Ce sont les mots employés ce matin par le ministre chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence sur « l’initiative globale de sécurité » proposée par la Chine.

À Munich, Wang Yi, l'ancien ministre des Affaires étrangères chinois, avait évoqué une « solution politique » pour « sortir de la crise » en Ukraine. C’est surtout un rappel des principes déjà évoqués par les dirigeants chinois qui sont reformulés dans ce « document » attendu et présenté ce mardi devant une partie des diplomates étrangers en poste dans la capitale chinoise, rapporte notre correspondant sur place, Stéphane Lagarde. Une dizaine de pages en anglais, quinze points, dont le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays, la fidélité à la Charte des Nations unies et l’opposition à l'emploi de l'arme nucléaire.

Selon Pékin, il faut privilégier le « dialogue et la consultation » par rapport à « la guerre et aux sanctions qui ne sont pas une solution fondamentale aux différends » et « prendre au sérieux les préoccupations légitimes en matière de sécurité de tous les pays ».

Pékin dément vouloir fournir des armes à Moscou

L'Ukraine comme la Russie ne sont pas directement cités dans ce récapitulatif des principes qui doivent servir de base à des négociations pour une « paix durable ». Alors qu’est attendu un discours de Xi Jinping pour le premier anniversaire du conflit, Qin Gang, l'actuel ministre chinois des Affaires étrangères, s'est déclaré ce matin « inquiet » devant l’escalade d’une guerre subie par l’Ukraine depuis près d’un an et dont la Chine n’a jamais dit qui était l’agresseur.

À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe le 24 février, le secrétaire d'État Antony Blinken a dit craindre que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie - des allégations démenties par Pékin qui voit par ailleurs avec méfiance les livraisons d'armes à l'Ukraine. « Nous demandons aux pays concernés de cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu et de cesser de rejeter la faute sur la Chine », a souligné Qin Gang, en référence notamment aux appels occidentaux lancés à Pékin afin de mettre la pression sur Moscou.

Si la Chine prend parti et fournit des nouvelles pièces et des stocks dans ce domaine-là, on pourrait imaginer que la Russie récupérerait un semblant de sursaut technologique. En revanche, il lui manquera toujours deux choses : de l’entraînement et des hommes formés, et ça la Chine ne les fournira pas. Guillaume Lasconjarias, professeur associé à Paris Sorbonne Clea Broadhurst

