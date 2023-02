Kazakhstan: plusieurs arrestations après des attaques contre des journalistes

Le Kazakhstan a annoncé, mardi 21 février au soir, l'arrestation de dix-huit personnes soupçonnées d'être impliquées dans plusieurs attaques ayant visé ces derniers mois des journalistes dans ce pays d'Asie centrale où la presse reste majoritairement sous contrôle malgré une volonté affichée d'ouverture.

Publicité Lire la suite

« Entre le 20 septembre 2022 et le 20 février 2023 à Almaty et Astana », les deux plus grandes villes du Kazakhstan, « une série d'actes illégaux ont été commis à l'encontre de six journalistes, blogueurs et d'une personne liée aux activités journalistiques », a déclaré la police dans un communiqué, publié le mardi 21 février au soir. « Les 18 personnes impliquées ont été arrêtées » et sont accusées de « menaces », « diffusion d'informations sur la vie privée », « ingérence dans les activités journalistiques », « destruction volontaire de biens » et « hooliganisme », selon le communiqué des forces de l'ordre.

Explosion

Ces arrestations interviennent quelques jours après l'explosion de deux voitures appartenant au caméraman d'un journaliste d'investigation, dont la porte d'appartement a déjà été taguée dans un incident séparé. Une journaliste d'opposition, qui enquête notamment sur les événements de janvier 2022 - durant lesquels 238 personnes avaient officiellement perdu la vie dans des manifestations transformées en émeutes - a retrouvé sa voiture brûlée. En outre, la porte du bureau de la rédaction d'une chaîne YouTube d'opposition a été brisée à six reprises, tandis que les données personnelles de la rédactrice en chef d'un autre média en ligne et de sa famille ont été publiées sur internet.

Un « nouveau Kazakhstan »

Situé au carrefour d'importantes routes commerciales et riche en hydrocarbures, le Kazakhstan tente de tourner la page des trois décennies passées sous le président omnipotent Noursoultan Nazarbaïev, démissionnaire en 2019. Le président Kassym-Jomart Tokaïev, aisément réélu sans opposition en novembre 2022 avec plus de 81% des voix, assure vouloir créer un « nouveau Kazakhstan » plus juste et moins inégalitaire, même si les difficultés économiques et les réflexes autoritaires persistent.

Dans la lignée de la réforme constitutionnelle de 2022, des élections législatives anticipées sont prévues le 19 mars afin de « donner un nouvel élan à la modernisation » de cette ex-république soviétique frontalière de la Russie et de la Chine.

(Avec AFP)

►À lire aussi : Le Kazakhstan restreint à son tour les conditions de séjour pour les ressortissants russes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne