À Moscou, la Chine présente sa vision pour un «règlement politique» de la guerre en Ukraine

Trois questions à Zhao Tong

Zhao Tong est chercheur au programme de politique nucléaire du centre Carnegie/Tsinghua, à Pékin.

RFI : Quel peut-être le contenu de ce « plan de paix » chinois pour l’Ukraine ?

Zhao Tong : Le but de ce document est d’abord de traduire la volonté de la Chine d'apporter sa contribution au règlement pacifique de la crise ukrainienne. Il s'adresse principalement à l'Europe et à d'autres pays que les États-Unis. Il s’agit de démontrer que la politique étrangère de la Chine est pacifique, et d’afficher l’image d'un grand pays, responsable et puissant. Le document se concentre donc probablement sur des questions de principes généraux et essentiels aux yeux de Pékin, mais je crains qu’ils n’y aient pas de contenus plus précis et spécifiques.



La Chine peut-elle vraiment jouer le rôle de médiateur alors que se renforcent les relations entre Pékin et Moscou ?

Il existe des divergences de vues significatives entre la Chine et les sociétés occidentales concernant la perception des causes de la guerre en Ukraine et de sa nature. La Chine estime que le principal responsable de la guerre en Ukraine est l'Occident dirigé par les États-Unis, et qu'après le déclenchement du conflit, l'Occident a tenté d'utiliser la guerre pour affaiblir la Russie et parvenir à ses objectifs géostratégiques. Voilà pourquoi, la Chine ne veut surtout pas d’une défaite totale de la Russie dans cette guerre. La Chine craint que si la Russie se retire dans la défaite, cette pression politique, économique et militaire de l'Occident ne se concentre ensuite sur la Chine, qu’elle soit la prochaine cible. En défendant ses intérêts, la Chine essaie de parvenir à un équilibre entre deux objectifs : d'une part stabiliser et améliorer ses relations avec l'Occident, et d'autre part maintenir et même continuer à approfondir son partenariat stratégique avec la Russie. Ces deux objectifs stratégiques sont dans une certaine mesure en conflit l'un avec l'autre, ce qui limite considérablement l'espace que la Chine peut exercer dans une éventuelle médiation sur la question ukrainienne.

Que pensez-vous de l'accusation d’Antony Blinken, selon laquelle la Chine envisagerait de fournir des armes à la Russie ?

La ligne rouge que s’est fixée la Chine, c’est d’éviter une défaite complète de la Russie. Si l’armée russe est vaincue, la situation politique en Russie pourrait devenir instable, avec même la possibilité de l’émergence d'un leader proche de l’Occident. Si c’était le cas, au lieu de s'associer à la Chine pour faire face à l'ennemi commun auquel ils sont tous deux actuellement confrontés, la Russie rejoindrait le camp de l’Occident. En prenant en compte ces éléments, je pense que la Chine sera davantage incitée à aider la Russie, si la guerre évolue dans une direction défavorable à Moscou. Sur le papier, vous ne pouvez pas exclure que la Chine envisage à l’avenir de fournir une aide plus substantielle à la Russie.