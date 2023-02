Salon des animaux de compagnie à Pékin: «J’aime tellement les chats que je suis prête à me priver de vêtements»

Reportage

En Chine ce week-end, les propriétaires de chiens, de chats et de poisson rouges ont rendez-vous au 10e Salon des animaux de compagnie à Pékin : plus de 800 exposants et 5 000 entreprises représentées dans un marché en plein boom.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Au Salon de l’animal de compagnie à Pékin, ce sont les clients qui font « miaou ». Des particuliers et des professionnels avec des gros sacs et des valises à roulettes venus chercher les aliments, les médicaments, les habits et les derniers gadgets technologiques qui font fureur dans le secteur.

Cette shampouineuse d’un fabricant de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, équipe déjà plus de 6 000 cliniques vétérinaires et boutiques spécialisées, selon le vendeur. « Il s’agit d’une shampouineuse multifonctionnelle intelligente. Elle a un grand succès auprès de nos clients, car elle permet d’économiser du shampoing. Les magasins font des photos et les mettent sur leurs réseaux sociaux. »

Près de 14 000 euros la shampouineuse, la plupart des visiteurs se contenteront de ramener une robe ou un manteau spécial toutous, des croquettes au fromage ou sinon du pâté « poulet potiron » pour le chat.

Quelque 130 000 visiteurs attendus

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour les entendre ronronner… « J’aime tellement les chats que je suis prête à me priver de fringues pour acheter et stocker des croquettes de qualité », raconte une visiteuse du salon. « J’adore mon chat, il est très doux, même dans ses miaous », confie encore cette jeune passionnée qui a fait à 700 kilomètres en train pour venir au salon.

Sur une table, une rangée d’igloos blancs, des litières digitales, dit la publicité. Ces cabines auto-nettoyantes pour chat Made in Jiangsu, province de la Chine orientale, valent 999 yuans, soit près de 140 euros.

« Cela ne fonctionne que quand la cabine est fermée, explique le vendeur. Le chat entre et fait ses besoins. Une fois qu’il est sorti, la machine se met en marche. On a commencé les ventes l’année dernière, ça marche bien en Europe et aux États-Unis, mais le prix est encore élevé pour le marché chinois. »

Un marché jeune, en plein essor avec l’augmentation des célibataires qui devrait dépasser les 60 milliards d’euros cette année. Quelque 130 000 visiteurs sont attendus sur le salon jusqu’à dimanche.

