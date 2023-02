Guerre en Ukraine: la Chine, nouveau théâtre d'un intense ballet diplomatique

Le président chinois Xi Jinping, en compagnie de Wang Yi, alors ministre des Affaires étrangères, devenu depuis lors le directeur du bureau central des affaires étrangères du PCC (photo d'illustration, novembre 2018). AFP - JAVIER SORIANO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pékin est la destination diplomatique à la mode, ces jours-ci. Selon la presse chinoise, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen pourraient s'y rendre dans les prochains mois. Et avant eux, le président biélorusse y est attendu mardi 28 février, suivi par Emmanuel Macron début avril. En toile de fond : le conflit en Ukraine et la position de la Chine populaire dans ce dossier.