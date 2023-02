Papouasie-Nouvelle-Guinée: libération de l'archéologue Bryce Barker et de deux guides

On a appris ce dimanche 26 février la libération d’un archéologue néo-zélandais et de deux guides en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils étaient retenus en otages depuis une semaine par un groupe armé, qui demandait un million de dollars pour leur libération.

Les prisonniers sont « évidement traumatisés » mais en bonne santé, a souligné James Marape, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dimanche dernier, Bryce Barker, archéologue de nationalité néo-zélandaise, qui est professeur à l’Université du Queensland du Sud, en Australie, participait à un voyage d’études dans une région montagneuse reculée, à 570 kilomètres de la capitale, quand il a été enlevé - avec trois collègues de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les autorités affirment ne pas avoir payé le montant initial demandé par les ravisseurs, un million de dollars – somme énorme pour un des pays les plus pauvres de la planète.

On ne sait pas pour le moment comment les otages ont recouvré la liberté – l’une d’entre elle avait déjà été relâchée dans le courant de la semaine dernière. Le Premier ministre parle juste d’« opérations secrètes », sans plus de précision. Ce qui est sûr, c'est que le groupe armé est maintenant recherché par la police, dans un arrière-pays montagneux recouvert de jungle où le gouvernement central et les forces de sécurité n’ont qu’un contrôle limité, et où les conflits tribaux et le trafic d’armes ont augmenté ces dernières années.

