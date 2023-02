Corée du Nord: Kim Jong-un ouvre une réunion sur l'agriculture, Séoul évoque une possible famine

Kim Jong-un en personne a ouvert une réunion du parti ce dimanche 26 février pour apporter une réponse aux problèmes agricoles « urgents » auxquels fait face la Corée du Nord. Une information qui peut inquiéter alors que les autorités sud-coréennes évoquent une possible famine de masse. Impossible de confirmer ces affirmations, tandis que le pays est complètement reclus depuis plus de trois ans, mais l’attention portée par le régime aux questions alimentaires démontre que la Corée du Nord traverse une phase difficile.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

« Une mission importante et urgente. » Les mots du Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti, sont l’aveu d’une situation qui préoccupe le pouvoir. La sécurité alimentaire des 25 millions de Nord-Coréens est au cœur de nombreuses spéculations alors que les importations ont drastiquement chuté lors de ces trois années d’isolement du pays.

« Non seulement la production agricole est affectée par un manque d’engrais et de pesticides venus de l’étranger, mais le marché agricole souffre de l’absence d’importations alimentaires et les travailleurs voient leur revenu chuter à cause des problèmes économiques liés à la fermeture des frontières de la Corée du Nord », analyse Peter Ward, chercheur à l’université Kookmin et spécialiste de l’économie nord-coréenne.

40% de la population mal nourrie

Pour résoudre la crise alimentaire, Kim Jong-un plaide pour une application plus systématique des consignes d’État par les agriculteurs. Mais en Corée du Nord, selon Peter Ward, il existe aussi une agriculture informelle : « Les gens ont trouvé des moyens de vivre sans les importations, il y a un large segment de l’agriculture qui existe en dehors de l’État. Les gens cultivent sur les flancs de montagne ou dans leur jardin. L’État a décidé de mettre en place des interdictions, mais pas forcément de les appliquer. »

Difficile d’établir un diagnostic clair de la situation alimentaire en Corée du Nord, même s’il est certain que la situation est plus précaire dans les campagnes. En 2022, le Programme alimentaire mondial avait estimé que 40 % de la population nord-coréenne était mal nourrie.

