Japon: des scandales de corruption liés aux JO 2020 remontent à la surface

Dentsu, la plus grande agence publicitaire du Japon au cœur d'une série de scandales de corruption liés aux JO de Tokyo 2020, est poursuivie par des procureurs japonais. Cinq autres entreprises soupçonnées de pratiques anti-concurrentielles font, elles aussi, l'objet de poursuites judiciaires.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Les procureurs japonais ont déjà arrêté un haut responsable du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo et trois hommes d'affaires. Ils sont accusés d'avoir truqué des appels d'offres liés à l'événement.

Deux autres agences publicitaires, Hakuhodo et Tokyu, ainsi que des sociétés de production d'événements, sont aussi poursuivies. Elles se sont entendues pour contrôler l'attribution de contrats de prestations pour des épreuves avant et pendant les Jeux, en violation des règles de la concurrence.

L'enquête vise surtout Haruyuki Takahashi, un ancien cadre de Dentsu et ancien membre du comité exécutif d'organisation des JO, arrêté plus tôt. Son entreprise de conseil est accusée d'avoir reçu des pots-de-vin de plusieurs entreprises pour devenir sponsor des Jeux et obtenir le droit de vendre des produits portant leur logo.

Si Dentsu pèse très lourd dans le marketing des plus grands événements sportifs dans le monde, c'est grâce à Haruyuki Takahashi. Dans les années 1980, il créa avec l'équipementier Adidas une société ISL pour détenir le monopole de la diffusion de la Coupe du monde de football.

Par la suite, Dentsu étendra sa domination aux Jeux olympiques et à la Fédération internationale d'athlétisme. Pour les JO de Tokyo 2020, Dentsu avait obtenu l'exclusivité des droits de marketing.

