Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken affiche son soutien au Kazakhstan

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est en tournée en Asie centrale. À Astana, la capitale du Kazakhstan, il y a notamment rencontré ses homologues des 5 ex-républiques soviétiques de la région. Cette visite s’inscrit dans un moment où le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan s’inquiètent de l’agressivité de Moscou en Ukraine. Pour les États-Unis, l’Asie centrale est une région importante, où la Russie et la Chine sont des acteurs majeurs.

Avec notre correspondant en Asie centrale, Régis Genté

Afficher son soutien à l’Asie centrale, telle est l’intention du secrétaire d'État américain. Sitôt arrivé à Astana, Antony Blinken a affirmé que Washington soutient fermement « la souveraineté du Kazakhstan, son intégrité territoriale et son indépendance ». Voilà qui résonne dans un pays qui partage quelque 7 000 km de frontières communes avec la Russie. Et ce un an après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, où Moscou manipule la question séparatiste comme elle l’a fait par le passé en Géorgie ou en Moldavie.

C’est que le Kazakhstan, comme les quatre autres « stan », le Kirghizstan l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, s’inquiète de l’agressivité russe dans son « étranger proche ».

Depuis un an, les pays de la région ont adopté une position de « neutralité » vis-à-vis du conflit en Ukraine, tout en laissant entendre ici et là leur désapprobation de l’agression russe.

Ce mardi 28 février au soir, Antony Blinken est attendu en Ouzbékistan, où il devrait aussi offrir le soutien américain, pour faire contrepoids à la Russie et la Chine.

