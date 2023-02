Sri Lanka: grève générale contre l'explosion des impôts sur fond d'inflation

Des Sri-Lankais manifestent contre l'augmentation de l'impôt sur le revenu décidé en pleine crise économique historique. Colombo, le 22 février 2023. AP - Eranga Jayawardena

Au Sri Lanka, appel à la grève générale ce mercredi 1er mars : les syndicats de la plupart des secteurs ont appelé à une journée de débrayage, pour protester contre une augmentation très élevée des impôts. Cette mesure a été appliquée à partir de janvier dans le but de renflouer les caisses de l'État sri-lankais, un pays en crise, et qui n'a plus les moyens de rembourser ses emprunts depuis un an. Pour essayer de limiter la paralysie, le gouvernement a interdit aux travailleurs des services essentiels de faire grève.