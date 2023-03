Reportage

Covid-19: Hong Kong supprime le port du masque obligatoire

Hong Kong a battu le record mondial de longévité du port du masque. © AFP/Jayne Russell

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Hongkongais peuvent enfin ne plus porter de masques, en intérieur ou en extérieur, depuis ce mercredi matin 1er mars. Mais après plus de trois ans de masquage universel et continu, les habitudes ont la vie dure.