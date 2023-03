G20: l’Inde veut jouer l’intermédiaire entre la Russie, l’Occident et les pays du Sud

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken à son arrivée à l'aéroport de New Delhi, où il vient participer au sommet des ministres des Affaires étrangères du G20, le 1er mars 2023. AFP - OLIVIER DOULIERY

Le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 se tient jeudi 2 mars à New Delhi, où il sera avant tout question de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur l’économie mondiale. Pour la première fois depuis longtemps, les ministres américains et russes se retrouveront alors que l’Inde, qui préside cette année ce groupe des 20 plus grandes économies mondiales, essaiera de jouer l’intermédiaire, car avec une position neutre dans ce conflit, et de faire entendre la voix des pays du Sud.