Inde: la Cour suprême va enquêter sur l'affaire Adani

Le logo du groupe Adani à Ahmedabad en Inde le 2 février 2023. AP - Ajit Solanki

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un des plus gros groupes indiens, propriété de Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, est sur la sellette depuis les accusations de corruption révélées par Hindenburg Research. Ce jeune fonds spéculatif américain a fait ainsi perdre plus de 100 milliards de dollars à cet acteur majeur de l'économie indienne.