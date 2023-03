Birmanie: la junte «fait la guerre à son propre peuple», selon l’ONU

Dans un rapport publié ce vendredi 3 mars, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU accuse les militaires au pouvoir en Birmanie de « créer une crise » à l’origine d’une « catastrophe » humanitaire.

Deux ans après le coup d'État du 1er février 2021 qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, la situation est une « catastrophe qui empire », a déclaré le chef des droits de l'Homme de l'ONU Volker Türk, ajoutant que l'armée opère en « totale impunité ».

Dans un rapport examinant les deux premières années depuis le coup d'État militaire, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a déclaré qu'au moins 2 940 personnes avaient été tuées, dont près de 30% sont mortes en détention.

Cependant, le véritable nombre de morts est probablement beaucoup plus élevé, reconnaît James Rodehaver, responsable du bureau Birmanie au Haut-Commissariat. Car ni lui ni ses collaborateurs n'ont accès directement au pays. « Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils traitent le peuple birman comme leur opposant et leur adversaire, a-t-il déclaré. Vous avez une armée qui fait la guerre à son propre peuple. »

#Myanmar: UN report shows military’s scorched earth policy against opposition drives perpetual #humanrights crisis. UN Human Rights Chief @volker_turk says urgent, concrete action is needed to end this festering catastrophe: https://t.co/6XJFCRujrJ pic.twitter.com/R1ok8UlatO — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 3, 2023

Selon lui, les forces armées combattent désormais activement sur environ treize fronts différents. « L'armée est de plus en plus sollicitée », a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Genève. « Il n'y a jamais eu de moment et de situation où une crise en Birmanie a atteint une telle ampleur dans tout le pays », a-t-il expliqué.

Car l’armée s'est donc de plus en plus appuyée sur la puissance aérienne et l'artillerie, avec plus de 300 frappes aériennes l'année dernière. Près de 80% des 330 cantons du pays ont été touchés par des affrontements armés, selon le rapport.

L’armée coupe la nourriture, le recrutement, les communications et les moyens de subsistance

Les rapports de l'ONU indiquent que près de 39 000 maisons dans tout le pays ont été incendiées ou détruites lors d'opérations militaires depuis février 2022, « ce qui représente une multiplication par plus de 1 000 » par rapport à 2021. L'armée et les forces de l'ordre ont procédé à 17 572 arrestations depuis le coup d'État, selon le document.

La junte utilise une stratégie dite des « quatre coupes » : couper la nourriture, le recrutement, les communications et l'accès à l'argent ou aux moyens de subsistance de ses adversaires, a déclaré M. Rodehaver. « Ils ont vraiment créé une crise qui a entraîné une perte, une régression de tous les droits de l'homme, et cela inclut la capacité de base de vivre et d'avoir un avenir économique », a dénoncé le responsable onusien.

