Vietnam: Vo Van Thuong désigné nouveau président en pleine offensive anticorruption

Le Vietnam s'est doté jeudi d'un nouveau chef d'État, au cœur d'une campagne anticorruption d'ampleur organisée par le parti communiste, incontesté au pouvoir, qui a pris dans ses filets le précédent président.

Publicité Lire la suite

Vo Van Thuong, qui a récolté 487 des 488 voix de l'Assemblée nationale selon un média d'État, était le seul candidat pour succéder à Nguyen Xuan Phuc, qui a démissionné en janvier dernier. Le nouveau président, âgé de 52 ans, s'est dit « déterminé à lutter contre la corruption et les pratiques malsaines ».

Le Vietnam, tenu d'une main de fer par le parti communiste (PCV), traverse une séquence d'agitation en coulisses, marquée par le départ de plusieurs hauts responsables soupçonnés d'être impliqués dans des scandales liés à la gestion de la pandémie. Le mouvement, fondé par le héros de l'indépendance Hô Chi Minh, a lancé une purge anticorruption d'ampleur, qui a culminé avec la démission de Nguyen Xuan Phuc, Premier ministre au plus fort de la crise sanitaire.

Ces dix dernières années, quelque 168 000 membres ont été sanctionnés, dont plus de 7 300 pour corruption, selon le parti unique. L'intronisation de Vo Van Thuong constitue « le dernier coup » du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, l'homme le plus puissant du régime, « dans sa campagne pour dessiner le présent et le futur du parti », a analysé Jonathan London, un expert basé aux Pays-Bas.

La lutte anti-corruption à la vietnamienne, d’une certaine façon elle est assez proche de la lutte à la chinoise. Elle est ancienne et elle est consubstantielle en fait du fait politique vietnamien. Si je prends l’exemple de Nguyen Phú Trong, le secrétaire général actuel du Parti communiste vietnamien. Il est en poste au Vietnam pour son troisième mandat. Il a bientôt 89 ans, au mois d’avril prochain. Et depuis son premier mandat, il y a dix ans, il a lancé ses campagnes de lutte anti-corruption qui, d’une certaine façon, le renforcent lui en tant que personnalité politique par rapport à ses potentiels concurrents au sein de l’appareil d’État. Benoît de Tréglodé, directeur de recherche à l’Irsem Clea Broadhurst

L'ancien étudiant en philosophie, considéré comme un proche de Trong, occupe depuis 2021 la fonction de chef adjoint du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il dirige aussi la commission de propagande du PCV, un organe clé dans ce pays autoritaire qui figure parmi les pires élèves au classement mondial de la liberté d'expression.

Vo Van Thuong est aussi le plus jeune membre du puissant Politburo du PCV, dont les 16 membres actuels (dont une femme) décident de l'orientation politique du pays. Cette promotion fait de lui un successeur potentiel de Trong, 78 ans, lors du prochain Congrès en 2026.

Le président, visage du régime à l'étranger, est le chef d'État, mais reste une figure politique moins influente que le secrétaire général du PCV.

(Avec AFP)

►À lire aussi : Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, démissionne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne