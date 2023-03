Hong Kong: les trois organisateurs d'une veillée pour Tiananmen reconnus coupables d'«obstruction»

Un tribunal de Hong Kong a déclaré coupable, samedi 4 mars, trois anciens organisateurs d'une veillée en mémoire de Tiananmen d'avoir refusé de transmettre des informations à la police nationale.

Publicité Lire la suite

Les autorités avaient demandé en 2021 des dossiers détaillés datant de plusieurs années à Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan et Tsui Hon-kwong, tous les trois membres de l'Alliance de Hong Kong, une organisation désormais dissoute. « Pour la prévention et l'enquête, l'information est le plus important (...) toute obstruction mettrait en échec le processus dans son intégralité », explique le verdict transmis par le magistrat Peter Law.

Trente ans de veillée

« Le non-respect des prévenus (était) injustifié », a ajouté M. Law, qui fait partie d'une sélection de juges triés sur le volet par le gouvernement hongkongais pour traiter les affaires de sécurité nationale. Pendant plus de trente ans, l'Alliance de Hong Kong a organisé une veillée annuelle dans la ville pour commémorer la répression sanglante de manifestants pro-démocratie du 4 juin 1989 sur la place Tiananmen, à Pékin.

Cette veillée a été proscrite par les autorités en 2020 quand Pékin se préparait à imposer la loi de sécurité nationale pour juguler l'opposition à Hong Kong, après des mouvements de protestation d'envergure en 2019. L'Alliance a ainsi dû être dissoute en septembre 2021, car les sept membres de son comité ont été accusés dans des affaires relevant de cette loi, qui permet à la police d'exiger des détails financiers, organisationnels et opérationnels de toute personne ou organisation suspectée d'être un « agent de l'étranger ».

Cinq des membres de l'Alliance, dont la vice-présidente Chow, ont été poursuivis pour avoir refusé de communiquer des informations voulues par la police. Les documents qui leur étaient demandés dans cette affaire comprenaient les procès-verbaux des réunions de leur groupe depuis 2014 et les historiques de transactions financières avec certaines formations politiques étrangères.

Longue bataille juridique

Deux d'entre eux, Leung Kam-wai et Chan To-wai, ont plaidé coupable et avaient été condamnés chacun à trois mois de prison en 2021 et 2022. Quant à Mme Chow, M. Tang et M. Tsui, tous les trois ont plaidé non-coupable, s'engageant ainsi dans une longue bataille juridique qui aura duré seize mois. Lors du procès, une grande partie des preuves avancées par l'accusation ont été modifiées ou n'ont pas été divulguées, en vertu d'une « immunité d'intérêt public ».

Le tribunal a également établi que l'accusation n'avait pas besoin de prouver que l'Alliance était bien un agent de l'étranger. « Si l'Alliance était une menace pour quoi que ce soit, c'était une menace pour la monopolisation du pouvoir et la manipulation de la vérité », s'est défendue Mme Chow. Le tribunal prononcera sa sentence le 11 mars.

(Avec AFP)

►À lire aussi : Hong Kong: 47 militants pro-démocratie jugés pour atteinte à la sécurité nationale

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne