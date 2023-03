Pékin placée sous sécurité renforcée avant l'ouverture de la session plénière du Parlement chinois

La sécurité a été renforcée à Pékin pour l’ouverture ce dimanche de la session plénière du Parlement chinois. La réunion annuelle devrait entraîner le plus grand remaniement du gouvernement communiste en une décennie. Comme avant chaque grand rassemblement politique, les « volontaires » et gardiens de la sécurité publique sont de sortie sur les trottoirs de la capitale.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Un obus ne tombe jamais deux fois au même endroit, paraît-il, mais les « gardiens de ponts » sont quand même revenus à Haidian. C’est sur un échangeur de béton de ce district du nord-ouest de Pékin, qu’une banderole contre la politique « zéro Covid-19 » et le président chinois avait été accrochée avant le 20ᵉ congrès, l’année dernière.

Éviter un nouvel « accident »

Assises sur des chaises de camping, blousons bleus, casquettes rouges, ces deux retraitées conversent au soleil, à côté des joueurs de jianzi, sorte de foot avec un volant à plumes. Toutes les deux sont « volontaires » pour la sécurité pendant les « Lianghui », la réunion annuelle des assemblées chinoises.

« On ne donne pas d’argent, c’est purement volontaire. On est à la retraite, on a du temps. Tant qu’on a la santé, on peut faire un effort pour servir les autres », explique une femme. « Et puis ce n’est pas fatigant. C’est pour s’assurer qu’il n’y a rien d’inhabituel. Si on voit quelqu’un avec une banderole on appelle la police », poursuit une autre.

Mais la police est déjà sur le pont en réalité et en l’occurrence sur chaque passerelle piétons qui enjambent les avenues, expliquent un peu plus loin ces agents de sécurité, brassard rouge autour du bras. « Ceux qui ont des gilets fluo perçoivent une indemnité là-haut. Ils sont envoyés par le bureau de l’administration de la rue pour surveiller », explique-t-il. « Il y a eu un accident sur le pont de Sitong l’année dernière, maintenant, il y a plein de policiers. Ils sont là pour empêcher que rien n’arrive pendant les assemblées », poursuit un vieil homme.

Enjeux importants

Une mobilisation policière et des volontaires pour une réunion du Parlement aux enjeux importants. Trois mois après la fin du « zéro Covid-19 », les délégués comme les journalistes accrédités au grand palais du peuple sont en « boucle fermée », test Covid et hôtel de quarantaine depuis vendredi. Le chef de l’État doit être confirmé dans son troisième mandat, ainsi que le nouveau Premier ministre Li Qiang. Les observateurs suivront également avec attention les nommés au Conseil d’État, ainsi qu’à la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), organe consultatif politique du parti qui ouvre sa session plénière ce samedi.

