Faune et flore prolifèrent dans la zone démilitarisée entre Corée du Nord et Corée du Sud

Cette année marque les 70 ans de l’armistice entre les deux Corée et la création de la zone démilitarisée qui les sépare. À cette occasion, l’Institut d’écologie de Corée a publié dans un récent rapport des images exclusives de la vie sauvage dans cette zone fermée à l’homme.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

« Un paradis accidentel » comme on pourrait la surnommer. Depuis 70 ans, la zone démilitarisée sépare les deux Corées. Sur cette bande de 250 km de long et de 4 km de large, entouré de barbelés et de mines, l’homme n’a pas sa place et la nature y a repris ses droits. Dans son rapport photo, partagé par Google Arts & Culture, l’Institut d’écologie de Corée montre la diversité de la faune et de la flore vivant dans la frontière.

Depuis plus de dix ans, à l’aide de caméras automatiques, les chercheurs ont ainsi pu observer près 6 000 espèces différentes, dont certaines menacées. Ours, cerfs, aigles, mais aussi des plantes vivent parmi les mines dont il est estimé qu’elles seront hors d’usage dans une trentaine d’années. Véritable laboratoire à ciel ouvert, la zone démilitarisée permet d’en savoir plus sur les milieux naturels sans que l’homme intervienne.

À cette occasion, l’Institut d’écologie de Corée a une nouvelle fois appelé à protéger la zone. Mais un tel projet nécessite une coopération avec la Corée du Nord, ce qui ne semble pas à l’ordre du jour alors que les tensions reprennent dans la péninsule.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne