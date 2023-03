Chine: budget en hausse et cap au sud pour la diplomatie chinoise

Wang Yiwei, professeur au département diplomatie de l’Université Remin à Pékin

RFI : Le budget de la diplomatie chinoise devrait augmenter de 12% cette année. À quoi vont être consacrés ces nouveaux financements ?

Professeur Wang Yiwei : Avec l’augmentation du PIB, la Chine a développé ses investissements. Il y a aujourd’hui, 151 pays tout au long du projet « ceinture et route », donc les intérêts de la Chine sont partout dans le monde. Notre armée doit augmenter son budget comme notre diplomatie afin de fournir le meilleur service possible. On a davantage besoin de diplomates et ces derniers doivent être mieux protégés, car beaucoup se retrouvent dans des zones en guerre. Par exemple, la Chine a été l'un des derniers pays à évacuer en Ukraine. Parce qu’on ne savait pas qu'il y aurait une guerre. L’évacuation des Chinois de l’étranger devient de plus en plus compliquée, il fait donc renforcer les moyens de nos ambassades.

Avec l’initiative « Global South », la Chine a mis le cap au sud et tourne le dos à l’Occident comme la Russie ?

Non, le rapport du XXe Congrès national souligne que le développement est la première priorité du gouvernement au pouvoir et donc nous devons continuer à coopérer activement avec les pays développés. Une coopération en termes de capital, de technologie, d'expérience, de gestion et de marchés, comme ce fut le cas dans le passé avec la politique de réforme et l'ouverture en Chine. En même temps, nous devons renforcer notre coopération avec les pays membres de l’initiative chinoise « ceinture et route » - les nouvelles routes de la soie chinoises, NDLR -. Mais plus que le Sud, c’est la relation entre la Chine et les pays en développement qui compte. La Chine en tant que grand pays en développement se positionne toujours en faveur des pays en développement. Cela fait partie de notre identité.

Des journalistes de médias des pays du Sud sont de nouveau invités à couvrir les sessions du Parlement chinois réuni à Pékin. La Chine espère redorer son image en finançant des médias des pays en développement ?

Les instituts Confucius dans les pays en développement attirent de nombreux apprenants. Mais des grands médias et des agences de presse locales bénéficient d’investissements occidentaux. Nous pouvons seulement soutenir et financer des petits médias dans les pays en développement, et parfois des journalistes peu connus.

Avec la priorité à la relance de l’économie, est-ce la fin des « loups guerriers » ?

Bon d’abord, sachez que les termes « diplomatie du loup combattant » peuvent-être perçu comme discriminatoires. Nous préférons employer l’image du panda et du lion. Certains ont pris au premier degré l’expression de Hobbes, « l’homme est un loup pour l’homme ». Les relations internationales sont pleines de loup et la Chine doit se défendre. Mais nous devons aussi faire preuve d’introspection. Certains diplomates chinois ont mal compris l’idée d’être proactif et d’être prêt à se battre, et peut-être que cela a contribué à dégrader l'image de la Chine. Nous devons apprendre de notre expérience et nous adapter aux leçons de l'histoire, en espérant que la Chine deviendra plus accessible, aimable et respectable.

Où en est la relation entre la Chine et les États-Unis ?

Les politiciens américains critiquent régulièrement la Chine. Mais il faut être constructif et chercher un terrain d'entente pour voir émerger de nouvelles coopérations. Cette année devrait être une période propice à la coopération. Nous avons vu le début de la modernisation chinoise au XXe Congrès national, le Conseil d'État est en cours de restructuration. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont terminées et Washington assure la présidence de l'Apec cette année. Le président Xi Jinping sera donc certainement à San Francisco en novembre pour le sommet de l’Apec. Et on verra ce qui se passera après les élections américaines l'année prochaine. Nous sommes donc disposés à apaiser la tension avec les États-Unis, ce qui est également une attente commune des milieux d'affaires des deux pays, et y compris du reste du monde.

Propos recueillis par Stéphane Lagarde et Louise May, du bureau de Pékin