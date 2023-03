Égalité salariale en Chine: on y est presque, enfin sur le papier seulement

Journée des droits des femmes

La journée des droits des femmes et un chiffre qui fait polémique en Chine. Selon une plateforme d’emplois, le salaire moyen mensuel des Chinoises aurait atteint près de 1 190 euros, et donc se serait rapproché des 1 360 euros perçus par les hommes. Un chiffre qui a fait bondir les intéressées.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, et Louise May du bureau de Pékin

C’est aujourd’hui la journée de la femme, mais aussi des « déesses » en Chine. Une journée de promotion dans les grands magasins et sur les plateformes E-Commerce, aux petits soins avec des consommatrices appelées « mei nu » - « beautés » en mandarin-, alors que sur le marché de l’emploi, elles sont qualifiées « d’Ayi », de « tantes », à longueur de journée.

Des « déesses » qui auraient les moyens de dépenser. L’égalité salariale homme-femme, on y est presque en Chine, affirme en effet un rapport de la plateforme de recherche d’emploi Zhilian, évoqué par le site officielle d’information Pangpai. Une étude qui a suscité une avalanche de critiques et de commentaires sceptiques sur les réseaux sociaux, et le rire gêné de cette trentenaire, à la pause déjeuner : « Si vous croyez les réseaux sociaux, tout le monde gagne plus d'un million de yuans par an, donc c’est n’importe quoi ce rapport. Il faudrait inclure les petites villes pour atteindre ce niveau. »

« Ces statistiques ne reposent sur rien de concret »

Selon le « Rapport d’enquête 2023 sur le statut des femmes au travail en Chine », le salaire moyen des femmes cette année serait de 8 689 yuans pour les femmes, contre 9 942 yuans pour les hommes, « ce qui montre que la valeur des femmes dans l’entreprise est davantage reconnue ». Une affirmation là aussi contestée par cette étudiante.

« Ces statistiques ne reposent sur rien de concret, dit-elle. Peut-être que sur le marché du travail, les écarts de salaire se réduisent entre les femmes et les hommes, mais on est encore loin du compte. Et il existe également de nombreux plafonds invisibles qui bloquent les femmes. Donc, je ne pense pas qu’on puisse parler d’égalité salariale aujourd’hui. »

Des différences de salaire et d’investissement dans les tâches ménagères (68,8% des femmes passent plus d’une heure par jour dans les tâches ménagères contre 47,2% pour les hommes) qui font que de nombreuses salariées ne veulent pas d’enfant. « Le coût de l’éducation d’un enfant » étant le premier argument évoqué par 60% de ces travailleuses qui ne veulent pas d’enfant, reconnait le rapport.

