Australie: les feux de brousse sont de retour après trois années de répit

Après trois années marquées par des précipitations exceptionnelles, il fait à nouveau chaud et sec en Australie, ce qui signifie que les feux de brousse sont de retour. Il y en a actuellement une vingtaine que les pompiers tentent de contenir en Nouvelle-Galles du Sud, dont un en particulier, dans le centre ouest de l’État. En trois jours, il a déjà ravagé près de 15 000 ha, soit une fois et demi la taille de la ville de Paris.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Comme un mauvais souvenir, les feux de forêt reviennent tourmenter les habitants de la région de Tambaroora, où depuis dimanche, les flammes ont déjà détruit plusieurs maisons et de nombreuses têtes de bétail.

Geoffrey Rayner, qui élève des moutons dans la région, a pour l’instant été épargné. Mais il n’est pas encore sorti d’affaire : « Le feu n’est qu’à un kilomètre et demi à l’ouest de notre propriété, sans qu’on sache dans quel sens le vent va le pousser. Donc, on est vraiment sur les dents, à attendre de voir ce qui va se passer ».

Rubans sur les maisons

De leur côté, les pompiers, venus de toute la région, ne relâchent pas leurs efforts, des Canadair et des hélicoptères sont également employés à grande échelle, car la région, très accidentée, est difficile d’accès en camion. C’est pourquoi Ben Fry, le maire adjoint de la commune de Bathurst, et comme toute la population, prie pour que la pluie arrive : « C’est ironique qu’après avoir eu tant de précipitations, au point de souhaiter qu’il fasse sec, d’à nouveau prier pour qu’il pleuve pour étouffer ces incendies et nous aider à les éteindre ».

En attendant, les habitants de la région ont placé des rubans sur leur maison pour aider les pompiers : un ruban rose signale une maison vide, un ruban blanc, une maison toujours occupée.

