Inde: aux côtés de son homologue australien, Modi parade dans un stade à son nom

À l'occasion de la visite du Premier ministre australien, Anthony Albanese, jeudi 9 mars, Narendra Modi a assisté au début d’un match international de cricket entre les sélections des deux pays. Une cérémonie qui a eu lieu dans un nouveau stade qui porte le nom du Premier ministre indien, et avec un décorum qui dévoile le culte de la personnalité de Narendra Modi en Inde.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Le lancement de la rencontre de cricket entre l'Inde et l'Australie a pris des allures de meeting politique à la gloire de Narendra Modi. Le secrétaire de la fédération de cricket, fils du ministre indien de l’Intérieur, a d’abord remis au dirigeant indien un portrait de lui-même dans un cadre argenté. Puis Narendra Modi est monté, avec son homologue australien Anthony Albanese, sur un chariot doré, coiffé d’une couronne. Et les deux hommes ont mené un tour d’honneur de cinq minutes pour saluer la foule, comme dans un stade romain. Le tout, dans le plus grand stade de cricket du monde, dans l'État du Gujarat, récemment rénové et renommé stade Narendra Modi.

A memorable morning in Ahmedabad! More power to the India-Australia friendship. pic.twitter.com/xdT0j8o1qm — Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2023

« Modi rejoint la catégorie des Staline, Hitler »

Le politologue Ramachandra Guha, qui s’exprimait récemment au festival de littérature du Kerala, parle de ce culte de la personnalité : « En nommant un stade à son propre nom, alors qu’il est toujours vivant, Narendra Modi rejoint la catégorie des Staline, Hitler, Mussolini ou Kadafi. Chaque semaine, aussi, un ministre de son gouvernement publie une chronique dans les trois plus grands journaux anglophones pour dire à quel point Narendra Modi est génial. C’est affligeant pour une démocratie. Même Ronald Reagan ou Margaret Thatcher n’ont pas fait cela ! ».

Cette omniprésence semble efficace, car après neuf ans au pouvoir, Narendra Modi demeure l’un des dirigeants les plus populaires en Inde.

► À lire aussi : Comment le gouvernement Modi utilise l'histoire comme instrument politique en Inde

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne