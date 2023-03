Est-ce l’ouverture des hostilités avant une longue période de tensions entre les deux Corées?

Kim Jong-un assiste à une cérémonie en marge d'une réunion plénière du Parti des travailleurs à Pyongyang, en Corée du Nord, sur cette photo publiée le 1er janvier 2023. via REUTERS - KCNA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

On est droit de s’interroger, alors que la Corée du Nord a annoncé ce vendredi 10 mars avoir tiré six missiles de courtes portées vers la mer de Chine, et pour une fois non vers celle du Japon, en présence de Kim Jong-un et de sa fille. Une démonstration de force très directement dirigée vers le voisin du Sud alors que doivent débuter lundi 13 les plus larges exercices militaires entre les armées américaine et sud-coréenne depuis plus de cinq ans.