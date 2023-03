Hong Kong: arrestation d'Elizabeth Tang, éminente dirigeante syndicale

Une célèbre syndicaliste militante de Hong Kong a été arrêtée jeudi 9 mars sous la loi de Sécurité nationale alors qu’elle rendait visite à son mari en prison, Lee Cheuk-yan, ancien député et pilier de l’opposition pro-démocratie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

La vidéo de l’arrestation de l’ancienne leader syndicaliste Elizabeth Tang a été diffusée jeudi après-midi par l’un des journaux de propagande pro-Pékin de Hong Kong, le Wen Wei Po. La scène a lieu à la sortie de la prison haute sécurité de Stanley, où la plupart des militants pro-démocratie sont actuellement incarcérés.

On voit la militante de 65 ans, en tee-shirt noir et doudoune sans manches, être entourée de plusieurs policiers en civil qui l’escortent sur quelques mètres de trottoir et la font monter dans une fourgonnette grise banalisée. Elizabeth Tang ne résiste pas, mais a l’air sous le choc.

« Collusion avec des forces étrangères »

Elle venait rendre visite à son mari, l’ancien député Lee Cheuk-yan, 66 ans, un pilier de l’opposition pro-démocratie, derrière les barreaux depuis septembre 2021. Ensemble, ils ont fondé la Confédération des syndicats de Hong Kong en 1990.

Le département de la Sécurité nationale de la police a confirmé tard jeudi soir l’arrestation d’Elizabeth Tang pour « collusion avec des forces étrangères ». Selon la presse locale, cette accusation pourrait être liée à des financements étrangers qu’aurait reçus un centre qu’elle dirigeait et qui a été dissous en 2021.

► À lire aussi : Xi Jinping obtient un troisième mandat de président de la République populaire de Chine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne