Xi Jinping obtient un troisième mandat de président de la République populaire de Chine

Au pouvoir depuis 2013 et reconduit au poste de président une première fois en 2018, Xi Jinping a été réélu, sans surprise, à la présidence de la Chine vendredi 10 mars, lors d'un vote à l'unanimité des députés. Il va assurer un inédit troisième mandat de cinq ans.

Il a déjà passé dix ans au pouvoir, et le voilà reparti pour cinq années supplémentaires. Il n'y avait guère de suspense à ce sujet. Xi Jinping a été réélu, vendredi 10 mars, à la présidence de la Chine pour un inédit troisième mandat, après un vote formel.

L'homme politique, âgé de 69 ans, avait déjà obtenu en octobre 2022 une prolongation de cinq ans à la tête du Parti communiste chinois (PCC) et de la commission militaire, les deux postes de pouvoir les plus importants dans le pays. Sa reconduction est l'aboutissement d'une ascension qui l'a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations.

(Avec AFP)

