Covid-19: les Japonais baissent prudemment le masque

L'archipel est un des derniers pays du monde à assouplir sa réglementation en la matière. Et tous les sondages indiquent que rien ne changera en réalité, car une écrasante majorité de Japonais va continuer à porter ce masque partout et tout le temps.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Trois ans après le début de la pandémie, la presse salue « un lundi historique » : les Japonais vont enfin pouvoir ôter leur masque. Désormais, la décision de le porter ou pas est laissée au libre choix de chacun, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Déjà présent dans l'archipel avant la pandémie, notamment lors des périodes de grippe saisonnière ou d'allergies, le masque y est devenu incontournable depuis début 2020 au point d'hériter du sobriquet de « slip pour le visage ».

Ces Tokyoïtes s'en félicitent : « Revoir de jolis visages, des sourires, des éclats de rire... J'attendais ça depuis longtemps ! » « Ce sera si bien de respirer un peu. Et puis, bon, le rouge à lèvres me manquait énormément ! » plaisante une autre.

La peur des regards désapprobateurs

Mais beaucoup plus nombreux sont les Japonais qui continueront à porter un masque. À l'image de ces passants : « Jamais je n'oserais enlever mon masque dans le train ou le métro aux heures de pointe : on est collés les uns aux autres », estime cette Japonaise. « Si tout le monde continue de porter le masque, je ferai pareil : j'aurais trop peur de me prendre des regards désapprobateurs », confie un autre.

D'autres se sont vraiment habituées : « Je serais très gênée d'enlever mon masque : j'ai l'impression qu'il me protège du regard des autres », témoigne cette femme.

« Est-ce vraiment raisonnable de baisser la garde ? Cet hiver, le Covid a tué plusieurs centaines de Japonais chaque jour. » « Porter un masque, c'est protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées. Cela me semble important », souligne enfin beaucoup de nombreux Tokyoïtes.

Trois seniors sur quatre comptent continuer à le porter, même en extérieur

Porter le masque n'a jamais été légalement obligatoire dans le pays, mais la pratique reste extrêmement répandue y compris en plein air, malgré les déclarations répétées du gouvernement expliquant depuis plusieurs mois que ce n'était plus nécessaire à l'extérieur.

Les sondages indiquent que les hommes découvriront davantage leur visage que les femmes. Les jeunes seront aussi nettement plus nombreux que les personnes âgées à ôter leur masque : trois seniors sur quatre assurent qu'ils vont continuer à le porter à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le Japon a recensé quelque 73 000 morts depuis le début de la pandémie pour une population de 125 millions d'habitants, un bilan inférieur à ceux de beaucoup d'autres pays, que certains ont attribué au port généralisé du masque et à la fermeture prolongée des frontières de l'archipel.

