Chine: après la fin du «zéro Covid», le pays reprend la délivrance des visas

La Chine annonce la reprise de la délivrance des visas à compter de demain, mercredi 15 mars. Une décision qui intervient dans le cade de la politique de réouverture du pays suite à la suspension des restrictions sanitaires, dites « zéro Covid-19 » en début d’année.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cette annonce faite par les ambassades et les consulats chinois, notamment aux États-Unis et en Europe, était attendue par les professionnels du tourisme et les entreprises, qui réclament cette reprise des échanges humains entre la Chine et le reste du monde depuis plusieurs mois maintenant.

Geste salutaire

Après la suppression des règles de quarantaine - à l’entrée du pays - le 8 janvier dernier, la délivrance des visas reprend notamment pour les voyageurs venus du sud-est asiatique. Un geste salutaire nous dit monsieur Li, guide de la région de Guilin et ses magnifiques pic karstiques dans le sud du pays, qui a vu ses revenus s’effondrer pendant les trois années « zéro Covid » : « Aujourd’hui, nous n’avons quasiment plus de touristes étrangers ici, ce sont seulement des étrangers qui travaillent en Chine qui viennent de temps en temps. »

« Encore quelques mois »

« Les procédures de visa ont repris mais pour l’instant ca ne bouge pas, dit encore M. Li. Avec les mauvaises relations politiques entre la Chine et les États-Unis mais aussi les problèmes économiques, je ne m’attends pas à un changement avant encore quelques mois. »

Les autorités annoncent la reprise des entrée sans visa pour les voyageurs venant de Hongkong et de Macao, en croisière à Shanghai et dans le Guangdong. Selon les statistiques officielles, près de 116 millions d’entrées et sorties ont été enregistrées en 2022, soit moins de un cinquième de celles effectuées en 2019 avant la pandémie de Covid-19.

