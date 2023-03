Inde: résurgence de marches nationalistes face à de prétendus mariages forcés avec les musulmans

Dans l'État du Maharashtra, les marches se multiplient contre le « Love Jihad », cette théorie complotiste utilisée par les extrémistes hindous qui fait croire à des mariages forcés avec les musulmans. Les rassemblements et slogans haineux se multiplient depuis l’arrivée au pouvoir du parti BJP du Premier ministre indien Narendra Modi dans cet État.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Certains radicaux ne s'embarrassent même plus de la fable du « Love Jihad » pour déverser leur haine contre les musulmans. « Je presse les hindous d’abandonner la laïcité et de se battre pour une nation uniquement hindoue », « N’achetez jamais dans un magasin si le vendeur s’appelle Abdel »,« Ils reçoivent des millions pour convertir nos filles à l’Islam ». Voilà ce que l’on a pu entendre dimanche à la tribune d’un rassemblement de 5 000 personnes organisé par le réseau extrémiste Sakal Hindu Samaj. Ce weekend, un autre rassemblement avait lieu.

Poison de la division entre communauté

Le BJP, parti nationaliste hindou au pouvoir, n’y trouve rien à redire et ses députés sont même parfois présents. Et pour cause, depuis qu’il a renversé la majorité d’opposition qui gouvernait le Maharashtra, il tente d’y faire infuser le poison de la division entre communautés. Le gouvernement du Maharashtra a d’ailleurs annoncé son intention de faire voter une loi contre le « Love Jihad ».

Depuis novembre, des dizaines de défilés semblables, prônant ouvertement la haine, le boycott, voir implicitement le meurtre des musulmans, ont eu lieu au Maharastrah. Saisie, la Cour suprême indienne reste passive.

►À écouter aussi : Inde: lois contre le «Love Jihad», les couples mixtes davantage harcelés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne