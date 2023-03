Pakistan: la police tente à nouveau d'arrêter l'ex-Premier ministre Imran Khan

Des affrontements ont éclaté entre la police anti-émeute venue procéder à l'arrestation d'Imran Khan et des dizaines de partisans de l'ex-Premier ministre, renversé en avril 2022 par une motion de censure, banni des élections pendant cinq ans et confronté à une multitude de procédures judiciaires. L'ancienne star de cricket refuse de se rendre au tribunal pour répondre aux accusations. C'est la deuxième fois que la police tente de l'arrêter.

La police anti-émeute pakistanaise a utilisé mardi des canons à eau pour repousser des partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui tentaient d'empêcher des policiers de l'arrêter à son domicile.

C'est la seconde fois ce mois-ci que des policiers ont été dépêchés depuis la capitale Islamabad au domicile de M. Khan à Lahore (est) pour exécuter un mandat d'arrêt, après qu'il se fut soustrait à plusieurs assignations à comparaître au tribunal, invoquant des raisons de sécurité. En novembre, il a été blessé par balle lors d'un rassemblement politique. Il a attribué cette tentative d'assassinat à son successeur, Shehbaz Sharif, et à un officier supérieur des services de renseignement de l'armée, sans fournir de preuves de ses allégations.

« Nous sommes simplement ici pour exécuter le mandat d'arrêt et l'arrêter », a déclaré Shehzad Nadeem, un haut responsable de la police d'Islamabad, à la presse devant la maison de M. Khan.

Les policiers ont été accueillis au domicile de l'ancien chef du gouvernement par au moins 200 militants de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), dont certains brandissaient des bâtons ou lançaient des pierres. « La police est arrivée ici pour me mettre en prison », a déclaré M. Khan, dans une vidéo enregistrée à l'intérieur de la maison et publiée sur Twitter. « Ils pensent que la Nation s'endormira quand Imran Khan ira en prison », a-t-il ajouté.

Des cadeaux diplomatiques non déclarés

Imran Khan, 70 ans, a été convoqué au tribunal pour répondre aux accusations selon lesquelles il n'aurait pas déclaré l'ensemble des cadeaux diplomatiques reçus sous son mandat. Des montres de luxe, des bijoux de marque, des boutons de manchette ou des stylos en or. En 3 ans et demi de mandat, Imran Khan aurait reçu des dizaines de cadeaux lors de ses voyages officiels à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. La loi les autorise à conserver les cadeaux les moins chers ou à acquérir pour des sommes défiants toute concurrence les cadeaux les plus onéreux.

Rien d'inhabituel jusqu'ici, comme le démontre un gigantesque document de plus de 400 pages déclassifié le week-end dernier et qui révèle que ces 20 dernières années, quasiment tous les membres de l'élite politique et administrative pakistanaise ont bénéficié dans le cadre de leurs fonctions d'une liste faramineuse de produits de luxe.

Imran Khan est accusé par ses adversaires politiques, aujourd'hui au pouvoir, d'avoir caché aux autorités fiscales la liste des présents reçus et d'en avoir revendu certains à des prix astronomiques atteignant jusqu'à 2 millions de dollars, comme cette montre offerte par le roi saoudien Salman, une pièce unique, sertie de diamants, décrite comme un chef-d'œuvre par les collectionneurs.

Élu en 2018 sur des promesses de changement et de lutte contre la corruption, la légende du cricket doit aujourd'hui répondre aux accusations de corruption.

(Avec AFP)

