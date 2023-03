Pakistan: la police échoue à arrêter l'ex-Premier ministre Imran Khan après des heurts

La police pakistanaise a renoncé mercredi à arrêter à son domicile de Lahore l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui a crié au complot politique, après de violents affrontements avec des centaines de ses partisans durant la nuit.

Publicité Lire la suite

Des scènes de chaos au cœur de Lahore ont eu lieu mardi et ce mercredi matin. Des heurts ont éclaté entre la police soutenue par des paramilitaires et des centaines de partisans d’Imran Khan lorsqu’ils ont tenté de s’approcher de la résidence de l’ex-Premier ministre. C’est à coup de tirs lacrymogène, et de canons à eau que les forces de l’ordre ont tenté à plusieurs reprises de se frayés un chemin, mais elles ont échoué à chaque fois, rapporte notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali.

Une ordonnance de la Haute Cour de Lahore, consultée par l'AFP, a enjoint mercredi à la police de « mettre fin à l'opération immédiatement et de se retirer » en attendant le résultat d'une audience à Islamabad concernant le mandat d'arrêt contre M. Khan.

« La police et les gardes envoyés pour nuire à Imran Khan ont été repoussés par le peuple », a posté de son côté le parti de Imran Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice, en français) sur son compte Twitter.

Dans la nuit de mardi à mercredi des affrontements ont éclaté entre les partisans de l'ancien premier ministre venus empêcher son arrestation et les policiers qui ont effectué des tirs de gaz lacrymogène et esquivé les pierres lancées par une foule en colère.

Le politicien, ancienne star de cricket, a été renversé en avril 2022 par une motion de censure et est confronté depuis à une multitude de procédures judiciaires et visé par un mandat d'arrêt. Il reste néanmoins très populaire et espère revenir au pouvoir lors d'élections législatives prévues d'ici octobre.

C'est la seconde fois ce mois-ci que des policiers ont été dépêchés à son domicile pour exécuter un mandat d'arrêt, en vain. L'ex-Premier ministre s'est soustrait à plusieurs assignations à comparaître au tribunal, invoquant des raisons de sécurité. Ses avocats assurent qu'il a bénéficié d'une libération sous caution.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne