La Chine réagit vivement aux pressions des États-Unis sur TikTok

La Maison Blanche menace de nouveau d’interdire TikTok aux États-Unis si le réseau social reste dans les mains de sa maison mère en Chine. Des menaces au nom de la sécurité nationale qui ont fait vivement réagir Pékin ce jeudi 16 mars.

Avec notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde

Pour la deuxième fois depuis le début du mois, la diplomatie chinoise tape du poing sur la table. Et son porte-parole a le visage des mauvais jours lorsqu’il dénonce une nouvelle fois ce qu’il considère comme des « attaques injustifiées ».

Où sont les preuves d’une menace à la sécurité des États-Unis, a martelé Wang Wenbin devant la presse ? « Les États-Unis devraient cesser de diffuser de fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées (contre TikTok.- ndlr) et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire, aux entreprises étrangères », a déclaré Wang Wenbin.

Inquiétude de la maison mère de TikTok

Ces propos trahissent une inquiétude du côté du gouvernement chinois et de ByteDance, la maison mère de TikTok en Chine. Le réseau social est accusé par ses détracteurs aux États-Unis de procurer aux autorités chinoises l’accès à des données utilisateurs du monde entier. Ce que l’application de partage de vidéos préférée des ados nie en bloc. Un problème de données qui fait que Washington et d’autres gouvernements occidentaux ont déjà interdit à leurs fonctionnaires d’avoir l’appli sur leurs smartphones.

Cette crainte des fuites liée aux technologies de l’intelligence artificielle est d’ailleurs largement partagée côté chinois. Pour cette même raison, Pékin a par exemple interdit l’entrée des voitures du constructeur américain Tesla dans certains de ses bâtiments publics.

